Інформація щодо ціни Goth16z (G16Z) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +1,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,48%

Актуальна ціна Goth16z (G16Z) становить --. За останні 24 години G16Z торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум G16Z становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то G16Z змінився на -0,39% за останню годину, +1,62% за 24 години та на -6,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Goth16z (G16Z)

Ринкова капіталізація $ 8,59K$ 8,59K $ 8,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,59K$ 8,59K $ 8,59K Циркуляційне постачання 999,60M 999,60M 999,60M Загальна пропозиція 999 596 993,0127525 999 596 993,0127525 999 596 993,0127525

Поточна ринкова капіталізація Goth16z — $ 8,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція G16Z — 999,60M, зі загальною пропозицією 999596993.0127525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,59K.