Ціна gotEM (GOTEM)
Поточна ціна gotEM (GOTEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOTEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gotEM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49 USD
- зміна ціни gotEM протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gotEM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gotEM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gotEM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gotEM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-30.52%
|60 днів
|$ 0
|-16.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gotEM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized Crowdsourcing Platform for Investigations, Private Security and Humanitarian Missions In light of the political climate and the direction the world is taking, it is imperative that there is an outlet for transparency and global welfare. This requires a decentralized platform that cannot be shut down by any authority or special interest group. gotEMs platform brings this demand to reality. With its decentralized crowdsourcing DeFi platform enabling crowdsourcing and crowdfunding for private investigations, private security, and humanitarian missions. We are on the cusp of a global shift in how people perceive government, safety, money, resources, and the direction of our species. With a fully working prototype ready to launch this month. We anticipate that our movement will change the way people interact and go about their personal lives. Hopefully, it will change the world in a meaningful way that will impact future generations for hundreds of years.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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