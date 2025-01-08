Сьогоднішня ціна Gospodin (GOSPODIN)

Поточна ціна Gospodin (GOSPODIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.04K USD. Ціна GOSPODIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gospodin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 392.71 USD

- зміна ціни Gospodin протягом дня — -10.02%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

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