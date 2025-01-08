Ціна Gospodin (GOSPODIN)
Поточна ціна Gospodin (GOSPODIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.04K USD. Ціна GOSPODIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gospodin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 392.71 USD
- зміна ціни Gospodin протягом дня — -10.02%
- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD
Отримуйте оновлення цін GOSPODIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOSPODIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gospodin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gospodin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gospodin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gospodin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.02%
|30 днів
|$ 0
|-11.46%
|60 днів
|$ 0
|-24.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gospodin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-10.02%
+3.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOSPODIN до AUD
A$--
|1 GOSPODIN до GBP
￡--
|1 GOSPODIN до EUR
€--
|1 GOSPODIN до USD
$--
|1 GOSPODIN до MYR
RM--
|1 GOSPODIN до TRY
₺--
|1 GOSPODIN до JPY
¥--
|1 GOSPODIN до RUB
₽--
|1 GOSPODIN до INR
₹--
|1 GOSPODIN до IDR
Rp--
|1 GOSPODIN до PHP
₱--
|1 GOSPODIN до EGP
￡E.--
|1 GOSPODIN до BRL
R$--
|1 GOSPODIN до CAD
C$--
|1 GOSPODIN до BDT
৳--
|1 GOSPODIN до NGN
₦--
|1 GOSPODIN до UAH
₴--
|1 GOSPODIN до VES
Bs--
|1 GOSPODIN до PKR
Rs--
|1 GOSPODIN до KZT
₸--
|1 GOSPODIN до THB
฿--
|1 GOSPODIN до TWD
NT$--
|1 GOSPODIN до CHF
Fr--
|1 GOSPODIN до HKD
HK$--
|1 GOSPODIN до MAD
.د.م--