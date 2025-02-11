Ціна GoSleep ZZZ (ZZZ)
Поточна ціна GoSleep ZZZ (ZZZ) сьогодні становить 0.00616181 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZZZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoSleep ZZZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD
- зміна ціни GoSleep ZZZ протягом дня — -14.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoSleep ZZZ до USD становила $ -0.001037101228635148.
За останні 30 днів зміна ціни GoSleep ZZZ до USD становила $ -0.0011178293.
За останні 60 днів зміна ціни GoSleep ZZZ до USD становила $ -0.0020921057.
За останні 90 днів зміна ціни GoSleep ZZZ до USD становила $ -0.00447727810933349.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001037101228635148
|-14.40%
|30 днів
|$ -0.0011178293
|-18.14%
|60 днів
|$ -0.0020921057
|-33.95%
|90 днів
|$ -0.00447727810933349
|-42.08%
Останній аналіз цін GoSleep ZZZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.51%
-14.40%
-29.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344
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