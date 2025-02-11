Сьогоднішня ціна GoSleep ZZZ (ZZZ)

Поточна ціна GoSleep ZZZ (ZZZ) сьогодні становить 0.00616181 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZZZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoSleep ZZZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD

- зміна ціни GoSleep ZZZ протягом дня — -14.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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