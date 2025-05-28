Сьогоднішня ціна Gorth (GORTH)

Поточна ціна Gorth (GORTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 556,26K USD. Ціна GORTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gorth:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gorth протягом дня — +7,31%

- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD

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