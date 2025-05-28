Ціна Gorth (GORTH)
Поточна ціна Gorth (GORTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 556,26K USD. Ціна GORTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gorth:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gorth протягом дня — +7,31%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gorth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gorth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gorth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gorth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gorth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,89%
+7,31%
-64,79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GORTH - A Matt Furie character seen in his latest book "Cortex Vortex" Matt Furie's new book Cortex Vortex features a character he made prior and posted on his official Twitter Mentioned to be on his new book via: Instagram , Tweeted by him prior on: Twitter ::Tokenomics::: Token Supply: 420,690,000,000,000 No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced
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