Ціна GorplesCoin (GORPLES)
Поточна ціна GorplesCoin (GORPLES) сьогодні становить 0.00189153 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна GORPLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GorplesCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.58K USD
- зміна ціни GorplesCoin протягом дня — +2.81%
- циркуляційна пропозиція – 566.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GorplesCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GorplesCoin до USD становила $ -0.0003229802.
За останні 60 днів зміна ціни GorplesCoin до USD становила $ -0.0005374111.
За останні 90 днів зміна ціни GorplesCoin до USD становила $ -0.000627819463230775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.81%
|30 днів
|$ -0.0003229802
|-17.07%
|60 днів
|$ -0.0005374111
|-28.41%
|90 днів
|$ -0.000627819463230775
|-24.91%
Останній аналіз цін GorplesCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+2.81%
+46.79%
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