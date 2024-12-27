Сьогоднішня ціна GorplesCoin (GORPLES)

Поточна ціна GorplesCoin (GORPLES) сьогодні становить 0.00189153 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна GORPLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GorplesCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.58K USD

- зміна ціни GorplesCoin протягом дня — +2.81%

- циркуляційна пропозиція – 566.96M USD

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