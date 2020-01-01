Токеноміка Gorilla In A Coupe (GIAC) Дізнайтеся ключову інформацію про Gorilla In A Coupe (GIAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gorilla In A Coupe (GIAC) Gorilla is more than just a cryptocurrency. It is a community-driven project that aims to make a positive impact on the world while also having fun. This means that by simply holding or trading Gorilla, you are also contributing to meaningful causes. But that's not all. Gorilla also has a strong focus on education. The team behind Gorilla is committed to providing resources and information to help people better understand cryptocurrency and how it works. This includes a blog and community forums where members can ask questions and share knowledge. Of course, Gorilla is also a fun and lively community that enjoys creating memes, sharing stories, and supporting one another. The team behind Gorilla is dedicated to fostering a positive and inclusive community that is welcoming to everyone, regardless of their level of experience with cryptocurrency. So, what sets Gorilla apart from other meme coins? It's the fact that it is more than just a meme. Gorilla is a movement - a movement that uses the power of cryptocurrency to make a positive impact on the world. Join the community, trade Gorilla, and help make a difference today. Офіційний вебсайт: https://giac.vip/ Купити GIAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gorilla In A Coupe (GIAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gorilla In A Coupe (GIAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,13K $ 28,13K $ 28,13K Загальна пропозиція: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Циркуляційна пропозиція: $ 408,07T $ 408,07T $ 408,07T FDV (повністю розведена вартість): $ 29,00K $ 29,00K $ 29,00K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Gorilla In A Coupe (GIAC)

Токеноміка Gorilla In A Coupe (GIAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gorilla In A Coupe (GIAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GIAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GIAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GIAC, досліджуйте ціну токена GIAC в реальному часі!

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