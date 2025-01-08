Сьогоднішня ціна Gorilla In A Coupe (GIAC)

Поточна ціна Gorilla In A Coupe (GIAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.71K USD. Ціна GIAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gorilla In A Coupe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.28 USD

- зміна ціни Gorilla In A Coupe протягом дня — -1.91%

- циркуляційна пропозиція – 408.07T USD

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