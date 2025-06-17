Ціна GoreCats (GCATS)
Поточна ціна GoreCats (GCATS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133,63K USD. Ціна GCATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoreCats:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GoreCats протягом дня — +17,47%
- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoreCats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoreCats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoreCats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoreCats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17,47%
|30 днів
|$ 0
|-13,51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoreCats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,25%
+17,47%
+0,51%
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