Інформація щодо ціни Gordon AI (GGAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -23,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,93%

Актуальна ціна Gordon AI (GGAI) становить --. За останні 24 години GGAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GGAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GGAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -23,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gordon AI (GGAI)

Ринкова капіталізація $ 21,14K$ 21,14K $ 21,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,14K$ 21,14K $ 21,14K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 936 804,057335 999 936 804,057335 999 936 804,057335

Поточна ринкова капіталізація Gordon AI — $ 21,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GGAI — 999,94M, зі загальною пропозицією 999936804.057335. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,14K.