Актуальна ціна Gordon AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gordon AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про GGAI

Інформація про ціну GGAI

Офіційний вебсайт GGAI

Токеноміка GGAI

Прогноз ціни GGAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Gordon AI

Ціна Gordon AI (GGAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GGAI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gordon AI (GGAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gordon AI (GGAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-23,93%

-23,93%

Актуальна ціна Gordon AI (GGAI) становить --. За останні 24 години GGAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GGAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GGAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -23,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gordon AI (GGAI)

$ 21,14K
$ 21,14K$ 21,14K

--
----

$ 21,14K
$ 21,14K$ 21,14K

999,94M
999,94M 999,94M

999 936 804,057335
999 936 804,057335 999 936 804,057335

Поточна ринкова капіталізація Gordon AI — $ 21,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GGAI — 999,94M, зі загальною пропозицією 999936804.057335. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,14K.

Історія ціни Gordon AI (GGAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gordon AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gordon AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gordon AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gordon AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-48,72%
60 днів$ 0-56,04%
90 днів$ 0--

Що таке Gordon AI (GGAI)

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Gordon AI (GGAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Gordon AI (USD)

Скільки коштуватиме Gordon AI (GGAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gordon AI (GGAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gordon AI.

Перегляньте прогноз ціни Gordon AI вже зараз!

GGAI до місцевих валют

Токеноміка Gordon AI (GGAI)

Розуміння токеноміки Gordon AI (GGAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GGAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gordon AI (GGAI)

Скільки сьогодні коштує Gordon AI (GGAI)?
Актуальна ціна GGAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GGAI до USD?
Поточна ціна GGAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gordon AI?
Ринкова капіталізація GGAI — $ 21,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GGAI?
Циркуляційна пропозиція GGAI — 999,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GGAI?
GGAI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GGAI?
Історична мінімальна ціна GGAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GGAI?
Актуальний обсяг торгівлі GGAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GGAI цього року?
GGAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GGAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gordon AI (GGAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.