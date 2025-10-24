Інформація щодо ціни Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1.58% Зміна ціни (1 дн.) +48.34% Зміна ціни (за 7 дн.) +51.58% Зміна ціни (за 7 дн.) +51.58%

Актуальна ціна Gorbagana Daemon (OSCAR) становить --. За останні 24 години OSCAR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OSCAR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OSCAR змінився на +1.58% за останню годину, +48.34% за 24 години та на +51.58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gorbagana Daemon (OSCAR)

Ринкова капіталізація $ 42.93K$ 42.93K $ 42.93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42.93K$ 42.93K $ 42.93K Циркуляційне постачання 999.90M 999.90M 999.90M Загальна пропозиція 999,897,865.650571 999,897,865.650571 999,897,865.650571

Поточна ринкова капіталізація Gorbagana Daemon — $ 42.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OSCAR — 999.90M, зі загальною пропозицією 999897865.650571. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42.93K.