Актуальна ціна Gorbagana Daemon сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OSCAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OSCAR на MEXC вже зараз.

Логотип Gorbagana Daemon

Ціна Gorbagana Daemon (OSCAR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OSCAR до USD:

--
----
+48.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gorbagana Daemon (OSCAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.58%

+48.34%

+51.58%

+51.58%

Актуальна ціна Gorbagana Daemon (OSCAR) становить --. За останні 24 години OSCAR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OSCAR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OSCAR змінився на +1.58% за останню годину, +48.34% за 24 години та на +51.58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gorbagana Daemon (OSCAR)

$ 42.93K
$ 42.93K$ 42.93K

--
----

$ 42.93K
$ 42.93K$ 42.93K

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,865.650571
999,897,865.650571 999,897,865.650571

Поточна ринкова капіталізація Gorbagana Daemon — $ 42.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OSCAR — 999.90M, зі загальною пропозицією 999897865.650571. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42.93K.

Історія ціни Gorbagana Daemon (OSCAR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gorbagana Daemon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gorbagana Daemon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gorbagana Daemon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gorbagana Daemon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+48.34%
30 днів$ 0+0.77%
60 днів$ 0-20.47%
90 днів$ 0--

Що таке Gorbagana Daemon (OSCAR)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Gorbagana Daemon (USD)

Скільки коштуватиме Gorbagana Daemon (OSCAR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gorbagana Daemon (OSCAR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gorbagana Daemon.

Перегляньте прогноз ціни Gorbagana Daemon вже зараз!

OSCAR до місцевих валют

Токеноміка Gorbagana Daemon (OSCAR)

Розуміння токеноміки Gorbagana Daemon (OSCAR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OSCAR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gorbagana Daemon (OSCAR)

Скільки сьогодні коштує Gorbagana Daemon (OSCAR)?
Актуальна ціна OSCAR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OSCAR до USD?
Поточна ціна OSCAR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gorbagana Daemon?
Ринкова капіталізація OSCAR — $ 42.93K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OSCAR?
Циркуляційна пропозиція OSCAR — 999.90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OSCAR?
OSCAR досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OSCAR?
Історична мінімальна ціна OSCAR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OSCAR?
Актуальний обсяг торгівлі OSCAR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OSCAR цього року?
OSCAR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OSCAR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Gorbagana Daemon (OSCAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.