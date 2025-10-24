Актуальна ціна Gorbagana Acceleration сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOR/ACC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOR/ACC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gorbagana Acceleration сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOR/ACC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOR/ACC на MEXC вже зараз.

Докладніше про GOR/ACC

Інформація про ціну GOR/ACC

Офіційний вебсайт GOR/ACC

Токеноміка GOR/ACC

Прогноз ціни GOR/ACC

Ціна Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Актуальна ціна 1 GOR/ACC до USD:

Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:43:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-19,91%

-19,91%

Актуальна ціна Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) становить --. За останні 24 години GOR/ACC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOR/ACC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOR/ACC змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -19,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Поточна ринкова капіталізація Gorbagana Acceleration — $ 5,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOR/ACC — 999,85M, зі загальною пропозицією 999851596.583026. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14K.

Історія ціни Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gorbagana Acceleration до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gorbagana Acceleration до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gorbagana Acceleration до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gorbagana Acceleration до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-43,36%
60 днів$ 0-54,14%
90 днів$ 0--

Що таке Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Gorbagana Acceleration (USD)

Скільки коштуватиме Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gorbagana Acceleration.

Перегляньте прогноз ціни Gorbagana Acceleration вже зараз!

GOR/ACC до місцевих валют

Токеноміка Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Розуміння токеноміки Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOR/ACC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Скільки сьогодні коштує Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)?
Актуальна ціна GOR/ACC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOR/ACC до USD?
Поточна ціна GOR/ACC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gorbagana Acceleration?
Ринкова капіталізація GOR/ACC — $ 5,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOR/ACC?
Циркуляційна пропозиція GOR/ACC — 999,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOR/ACC?
GOR/ACC досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOR/ACC?
Історична мінімальна ціна GOR/ACC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GOR/ACC?
Актуальний обсяг торгівлі GOR/ACC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GOR/ACC цього року?
GOR/ACC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOR/ACC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

