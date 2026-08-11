Яка зараз ціна Gorbagana?

Gorbagana торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 10.85% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GOR порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 10.85% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GOR перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Gorbagana виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem GOR демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Gorbagana?

Ринкова капіталізація ₴24139540.78454492160000 розташовує GOR на #3520 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GOR?

Gorbagana згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GOR?

З 999817425.374326 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.