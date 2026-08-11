Сьогоднішня ціна Gora

Поточна ціна Gora (GORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GORA до USD становить $ 0 за GORA.

Gora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30,353, з циркуляційною пропозицією у 38.00M GORA. Протягом останніх 24 годин GORA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.750305, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GORA змінився на +0.12% за останню годину та на -8.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 67.47.

Ринкова інформація щодо Gora (GORA)

Ринкова капіталізація $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Обсяг (за 24 год) $ 67.47$ 67.47 $ 67.47 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79.88K$ 79.88K $ 79.88K Циркуляційне постачання 38.00M 38.00M 38.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Gora — $ 30.35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 67.47. Циркуляційна пропозиція GORA — 38.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79.88K.