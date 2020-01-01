Токеноміка GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Дізнайтеся ключову інформацію про GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Офіційний вебсайт: https://goosepumps.co Whitepaper: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf Купити GOOSEPUMPS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,83K $ 19,83K $ 19,83K Загальна пропозиція: $ 998,88M $ 998,88M $ 998,88M Циркуляційна пропозиція: $ 998,88M $ 998,88M $ 998,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,83K $ 19,83K $ 19,83K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Токеноміка GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOOSEPUMPS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOOSEPUMPS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOOSEPUMPS, досліджуйте ціну токена GOOSEPUMPS в реальному часі!

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