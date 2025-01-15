Сьогоднішня ціна GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Поточна ціна GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 178.09K USD. Ціна GOOSEPUMPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoosepumpsAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.67K USD

- зміна ціни GoosepumpsAI протягом дня — -16.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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