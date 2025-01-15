Ціна GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)
Поточна ціна GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 178.09K USD. Ціна GOOSEPUMPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoosepumpsAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.67K USD
- зміна ціни GoosepumpsAI протягом дня — -16.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoosepumpsAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoosepumpsAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoosepumpsAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoosepumpsAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoosepumpsAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-16.91%
-26.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.
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