Токеноміка GooseFX (GOFX) Дізнайтеся ключову інформацію про GooseFX (GOFX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GooseFX (GOFX) GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs. Офіційний вебсайт: https://goosefx.io/ Купити GOFX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GooseFX (GOFX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GooseFX (GOFX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Загальна пропозиція: $ 695,19M $ 695,19M $ 695,19M Циркуляційна пропозиція: $ 362,12M $ 362,12M $ 362,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Історичний максимум: $ 0,414305 $ 0,414305 $ 0,414305 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00380033 $ 0,00380033 $ 0,00380033 Дізнайтеся більше про ціну GooseFX (GOFX)

Токеноміка GooseFX (GOFX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GooseFX (GOFX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOFX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOFX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOFX, досліджуйте ціну токена GOFX в реальному часі!

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