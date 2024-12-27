Сьогоднішня ціна GooseFX (GOFX)

Поточна ціна GooseFX (GOFX) сьогодні становить 0.00433557 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна GOFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GooseFX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 669.53 USD

- зміна ціни GooseFX протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 337.31M USD

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