Ціна GooseFX (GOFX)
Поточна ціна GooseFX (GOFX) сьогодні становить 0.00433557 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна GOFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GooseFX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 669.53 USD
- зміна ціни GooseFX протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 337.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GooseFX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GooseFX до USD становила $ +0.0000458100.
За останні 60 днів зміна ціни GooseFX до USD становила $ +0.0003075757.
За останні 90 днів зміна ціни GooseFX до USD становила $ +0.00059213708578849.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ +0.0000458100
|+1.06%
|60 днів
|$ +0.0003075757
|+7.09%
|90 днів
|$ +0.00059213708578849
|+15.82%
Останній аналіз цін GooseFX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+0.14%
-6.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.
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