Сьогоднішня ціна GOOSEAI (GOOSE)

Поточна ціна GOOSEAI (GOOSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103,96K USD. Ціна GOOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOOSEAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GOOSEAI протягом дня — +0,06%

- циркуляційна пропозиція – 999,11M USD

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