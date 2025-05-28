Ціна GOOSEAI (GOOSE)
Поточна ціна GOOSEAI (GOOSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103,96K USD. Ціна GOOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOOSEAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GOOSEAI протягом дня — +0,06%
- циркуляційна пропозиція – 999,11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOOSEAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GOOSEAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOOSEAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOOSEAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,06%
|30 днів
|$ 0
|-46,51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOOSEAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,42%
+0,06%
-1,62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.
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