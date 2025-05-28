Сьогоднішня ціна Goose Finance (EGG)

Поточна ціна Goose Finance (EGG) сьогодні становить 0,00876551 USD з ринковою капіталізацією $ 248,57K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goose Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Goose Finance протягом дня — +1,31%

- циркуляційна пропозиція – 28,36M USD

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