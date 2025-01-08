Сьогоднішня ціна Goose (GOOSE)

Поточна ціна Goose (GOOSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.57K USD. Ціна GOOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goose:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.93 USD

- зміна ціни Goose протягом дня — -0.93%

- циркуляційна пропозиція – 888.00M USD

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