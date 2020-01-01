Токеноміка Goons of Balatroon (GOB) Дізнайтеся ключову інформацію про Goons of Balatroon (GOB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Goons of Balatroon (GOB) Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Офіційний вебсайт: https://goonsofbalatroon.com/ Whitepaper: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Купити GOB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Goons of Balatroon (GOB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Goons of Balatroon (GOB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 191,14K $ 191,14K $ 191,14K Загальна пропозиція: $ 578,53M $ 578,53M $ 578,53M Циркуляційна пропозиція: $ 538,04M $ 538,04M $ 538,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 205,53K $ 205,53K $ 205,53K Історичний максимум: $ 0,053852 $ 0,053852 $ 0,053852 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035526 $ 0,00035526 $ 0,00035526 Дізнайтеся більше про ціну Goons of Balatroon (GOB)

Токеноміка Goons of Balatroon (GOB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Goons of Balatroon (GOB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOB, досліджуйте ціну токена GOB в реальному часі!

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