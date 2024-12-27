Ціна Goons of Balatroon (GOB)
Поточна ціна Goons of Balatroon (GOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 459.67K USD. Ціна GOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goons of Balatroon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни Goons of Balatroon протягом дня — -0.65%
- циркуляційна пропозиція – 538.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goons of Balatroon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goons of Balatroon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goons of Balatroon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goons of Balatroon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.65%
|30 днів
|$ 0
|+29.93%
|60 днів
|$ 0
|+41.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goons of Balatroon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.27%
-0.65%
+19.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.
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