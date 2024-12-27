Сьогоднішня ціна Goons of Balatroon (GOB)

Поточна ціна Goons of Balatroon (GOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 459.67K USD. Ціна GOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goons of Balatroon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни Goons of Balatroon протягом дня — -0.65%

- циркуляційна пропозиція – 538.04M USD

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