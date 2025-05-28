Ціна Gooner (GOONER)
Поточна ціна Gooner (GOONER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70,05K USD. Ціна GOONER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gooner:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gooner протягом дня — +2,08%
- циркуляційна пропозиція – 999,18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gooner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gooner до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gooner до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gooner до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,08%
|30 днів
|$ 0
|-22,02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gooner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,11%
+2,08%
-46,15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check.
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