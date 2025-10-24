Інформація щодо ціни gooncoin (GOONCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0017408$ 0,0017408 $ 0,0017408 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) -7,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,29%

Актуальна ціна gooncoin (GOONCOIN) становить --. За останні 24 години GOONCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOONCOIN становить $ 0,0017408, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOONCOIN змінився на -0,54% за останню годину, -7,42% за 24 години та на +6,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо gooncoin (GOONCOIN)

Ринкова капіталізація $ 15,72K$ 15,72K $ 15,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,72K$ 15,72K $ 15,72K Циркуляційне постачання 996,64M 996,64M 996,64M Загальна пропозиція 996 635 539,354288 996 635 539,354288 996 635 539,354288

Поточна ринкова капіталізація gooncoin — $ 15,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOONCOIN — 996,64M, зі загальною пропозицією 996635539.354288. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,72K.