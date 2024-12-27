Ціна Goompy (GOOMPY)
Поточна ціна Goompy (GOOMPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.89K USD. Ціна GOOMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goompy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.27K USD
- зміна ціни Goompy протягом дня — -33.28%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goompy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goompy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goompy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goompy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-33.28%
|30 днів
|$ 0
|-63.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goompy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.16%
-33.28%
-26.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GOOMPY is a laid back and carefree frog living in a whimsical world, embodying the playful and surreal essence of the book “Mindviscosity”. Published in 2020 by renowned artist Matt Furie. GOOMPY's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Matt Furie made us all a fan of this and we are not claiming to be partner with him, this token is for our love and support for Matt Furie (Goompy).
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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