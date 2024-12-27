Сьогоднішня ціна Goompy (GOOMPY)

Поточна ціна Goompy (GOOMPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.89K USD. Ціна GOOMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goompy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.27K USD

- зміна ціни Goompy протягом дня — -33.28%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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