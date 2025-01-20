Ціна Googly Cat (GOOGLY)
Поточна ціна Googly Cat (GOOGLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOOGLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Googly Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.20 USD
- зміна ціни Googly Cat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Googly Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Googly Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Googly Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Googly Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.37%
|60 днів
|$ 0
|-15.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Googly Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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