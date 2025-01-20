Сьогоднішня ціна Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL)

Поточна ціна Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) сьогодні становить 8.19 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGOOGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Google Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.20 USD

- зміна ціни Google Tokenized Stock Defichain протягом дня — +5.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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