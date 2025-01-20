Ціна Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL)
Поточна ціна Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) сьогодні становить 8.19 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGOOGL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Google Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.20 USD
- зміна ціни Google Tokenized Stock Defichain протягом дня — +5.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Google Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.398819.
За останні 30 днів зміна ціни Google Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -1.5297634170.
За останні 60 днів зміна ціни Google Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -6.7075772400.
За останні 90 днів зміна ціни Google Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -4.488158169704568.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.398819
|+5.12%
|30 днів
|$ -1.5297634170
|-18.67%
|60 днів
|$ -6.7075772400
|-81.89%
|90 днів
|$ -4.488158169704568
|-35.40%
Останній аналіз цін Google Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+5.12%
+38.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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