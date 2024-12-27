Сьогоднішня ціна GOOFY (GOOFY)

Поточна ціна GOOFY (GOOFY) сьогодні становить 0.00227036 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна GOOFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOOFY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.76K USD

- зміна ціни GOOFY протягом дня — +9.32%

- циркуляційна пропозиція – 699.99M USD

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