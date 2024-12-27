Ціна GOOFY (GOOFY)
Поточна ціна GOOFY (GOOFY) сьогодні становить 0.00227036 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна GOOFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOOFY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.76K USD
- зміна ціни GOOFY протягом дня — +9.32%
- циркуляційна пропозиція – 699.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOOFY до USD становила $ +0.0001935.
За останні 30 днів зміна ціни GOOFY до USD становила $ +0.0007720116.
За останні 60 днів зміна ціни GOOFY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOOFY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001935
|+9.32%
|30 днів
|$ +0.0007720116
|+34.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOOFY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
+9.32%
+19.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
our vision is to provide everyone with equal opportunities to participate in the encrypted world. Our mission is to create a solid ecosystem that can stand the test of time. GOOFY DOGE: Holders of GOOFY DOGE will have the opportunity to participate in their own ecosystem. This includes making decisions related to the token economy, partnerships, development priorities, etc. We have established this mechanism to standardise the governance process and ensure transparency and fairness.
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