Сьогоднішня ціна Gooeys (GOO)

Поточна ціна Gooeys (GOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gooeys:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.04 USD

- зміна ціни Gooeys протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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