Ціна Gooeys (GOO)
Поточна ціна Gooeys (GOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gooeys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.04 USD
- зміна ціни Gooeys протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gooeys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gooeys до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gooeys до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gooeys до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+2.01%
|60 днів
|$ 0
|+20.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gooeys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GOO is the primary token used in the game Gooeys! Gooeys is a Play-To-Earn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your in-game characters to quest rewards are fully on-chain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are on-chain, and provably fair.
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