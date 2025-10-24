Актуальна ціна Gooey Guys сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOOEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOOEY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gooey Guys сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOOEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOOEY на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна Gooey Guys (GOOEY) становить --. За останні 24 години GOOEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOOEY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOOEY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -4,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Gooey Guys — $ 5,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOOEY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,55K.

Історія ціни Gooey Guys (GOOEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gooey Guys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gooey Guys до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gooey Guys до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gooey Guys до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-3,37%
60 днів$ 0-14,19%
90 днів$ 0--

Що таке Gooey Guys (GOOEY)

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Скільки коштуватиме Gooey Guys (GOOEY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gooey Guys (GOOEY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gooey Guys.

Перегляньте прогноз ціни Gooey Guys вже зараз!

Розуміння токеноміки Gooey Guys (GOOEY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOOEY зараз!

Скільки сьогодні коштує Gooey Guys (GOOEY)?
Актуальна ціна GOOEY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOOEY до USD?
Поточна ціна GOOEY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gooey Guys?
Ринкова капіталізація GOOEY — $ 5,55K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOOEY?
Циркуляційна пропозиція GOOEY — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOOEY?
GOOEY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOOEY?
Історична мінімальна ціна GOOEY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GOOEY?
Актуальний обсяг торгівлі GOOEY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GOOEY цього року?
GOOEY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOOEY для поглибленого аналізу.
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

