Ціна GoodMeme (GMEME)
Поточна ціна GoodMeme (GMEME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMEME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoodMeme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.91 USD
- зміна ціни GoodMeme протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoodMeme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoodMeme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoodMeme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoodMeme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.20%
|60 днів
|$ 0
|+8.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoodMeme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoodMeme is a community driven project based on producing, celebrating and expanding the use of memes. It wants to create a Platform that brings together all the communities for the simple love of memes. It plans to reward community members for the creation of memes over a prolonged period of time, it also wants to encourage members of different coins and different spaces to all come together to create something we can all enjoy!
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