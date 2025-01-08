Ціна Goodle ($GOODLE)
Поточна ціна Goodle ($GOODLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.97K USD. Ціна $GOODLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goodle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.72K USD
- зміна ціни Goodle протягом дня — -5.23%
- циркуляційна пропозиція – 78.27B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goodle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goodle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goodle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goodle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.23%
|30 днів
|$ 0
|-29.85%
|60 днів
|$ 0
|-57.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goodle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-5.23%
-4.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
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