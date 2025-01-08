Сьогоднішня ціна Goodle ($GOODLE)

Поточна ціна Goodle ($GOODLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.97K USD. Ціна $GOODLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goodle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.72K USD

- зміна ціни Goodle протягом дня — -5.23%

- циркуляційна пропозиція – 78.27B USD

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