Актуальна ціна goodcryptoX сьогодні становить 0,072571 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOOD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOOD на MEXC вже зараз.

Ціна goodcryptoX (GOOD)

Актуальна ціна 1 GOOD до USD:

$0,072578
$0,072578
+0,30%1D
Графік ціни goodcryptoX (GOOD) в реальному часі
Інформація щодо ціни goodcryptoX (GOOD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,071965
Мін. за 24 год
$ 0,072768
Макс. за 24 год

$ 0,071965
$ 0,072768
$ 0,186012
$ 0,059693
-0,05%

+0,34%

-0,85%

-0,85%

Актуальна ціна goodcryptoX (GOOD) становить $0,072571. За останні 24 години GOOD торгувався між мінімумом у $ 0,071965 і максимумом у $ 0,072768, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOOD становить $ 0,186012, тоді як його історичний мінімум — $ 0,059693.

Що стосується короткострокових результатів, то GOOD змінився на -0,05% за останню годину, +0,34% за 24 години та на -0,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо goodcryptoX (GOOD)

$ 1,54M
--
$ 72,57M
21,20M
999 945 140,7650956
Поточна ринкова капіталізація goodcryptoX — $ 1,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOOD — 21,20M, зі загальною пропозицією 999945140.7650956. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,57M.

Історія ціни goodcryptoX (GOOD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни goodcryptoX до USD становила $ +0,00024647.
За останні 30 днів зміна ціни goodcryptoX до USD становила $ -0,0231955349.
За останні 60 днів зміна ціни goodcryptoX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни goodcryptoX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00024647+0,34%
30 днів$ -0,0231955349-31,96%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке goodcryptoX (GOOD)

GoodCrypto is a top-tier CEX trading terminal and portfolio management app that has expanded into the world of DEXs and DeFi with the launch of the non-custodial DEX trading platform, goodcryptoX. The platform ushers in a new era of DEX trading by harnessing the power of ERC-4337 Account Abstraction and Smart Contract Wallets.

GOOD is the native utility token aimed to empower the DeFi functionality of the goodcryptoX platform, enabling its users to receive up to a 50% swapping fee discount and participate in the platform's governance, including voting on new features, DEX integrations, and blockchain priorities.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс goodcryptoX (GOOD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни goodcryptoX (USD)

Скільки коштуватиме goodcryptoX (GOOD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів goodcryptoX (GOOD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо goodcryptoX.

Перегляньте прогноз ціни goodcryptoX вже зараз!

GOOD до місцевих валют

Токеноміка goodcryptoX (GOOD)

Розуміння токеноміки goodcryptoX (GOOD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOOD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про goodcryptoX (GOOD)

Скільки сьогодні коштує goodcryptoX (GOOD)?
Актуальна ціна GOOD у USD становить 0,072571 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOOD до USD?
Поточна ціна GOOD до USD — $ 0,072571. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація goodcryptoX?
Ринкова капіталізація GOOD — $ 1,54M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOOD?
Циркуляційна пропозиція GOOD — 21,20M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOOD?
GOOD досяг історичної максимальної ціни у 0,186012 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOOD?
Історична мінімальна ціна GOOD становила 0,059693 USD.
Який обсяг торгівлі GOOD?
Актуальний обсяг торгівлі GOOD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GOOD цього року?
GOOD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOOD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:59 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.