Інформація щодо ціни goodcryptoX (GOOD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,071965 $ 0,071965 $ 0,071965 Мін. за 24 год $ 0,072768 $ 0,072768 $ 0,072768 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,071965$ 0,071965 $ 0,071965 Макс. за 24 год $ 0,072768$ 0,072768 $ 0,072768 Рекордний максимум $ 0,186012$ 0,186012 $ 0,186012 Найнижча ціна $ 0,059693$ 0,059693 $ 0,059693 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,85%

Актуальна ціна goodcryptoX (GOOD) становить $0,072571. За останні 24 години GOOD торгувався між мінімумом у $ 0,071965 і максимумом у $ 0,072768, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOOD становить $ 0,186012, тоді як його історичний мінімум — $ 0,059693.

Що стосується короткострокових результатів, то GOOD змінився на -0,05% за останню годину, +0,34% за 24 години та на -0,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо goodcryptoX (GOOD)

Ринкова капіталізація $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 72,57M$ 72,57M $ 72,57M Циркуляційне постачання 21,20M 21,20M 21,20M Загальна пропозиція 999 945 140,7650956 999 945 140,7650956 999 945 140,7650956

Поточна ринкова капіталізація goodcryptoX — $ 1,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOOD — 21,20M, зі загальною пропозицією 999945140.7650956. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,57M.