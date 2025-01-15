Ціна GoodBoy (GOODBOY)
Поточна ціна GoodBoy (GOODBOY) сьогодні становить 0.00347495 USD з ринковою капіталізацією $ 3.50M USD. Ціна GOODBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoodBoy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD
- зміна ціни GoodBoy протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін GOODBOY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOODBOY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoodBoy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoodBoy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoodBoy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoodBoy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoodBoy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.00%
-0.98%
-32.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOODBOY до AUD
A$0.00555992
|1 GOODBOY до GBP
￡0.0028147095
|1 GOODBOY до EUR
€0.003335952
|1 GOODBOY до USD
$0.00347495
|1 GOODBOY до MYR
RM0.0156025255
|1 GOODBOY до TRY
₺0.123221727
|1 GOODBOY до JPY
¥0.543204184
|1 GOODBOY до RUB
₽0.3564256215
|1 GOODBOY до INR
₹0.300027183
|1 GOODBOY до IDR
Rp56.966384328
|1 GOODBOY до PHP
₱0.203076078
|1 GOODBOY до EGP
￡E.0.1753112275
|1 GOODBOY до BRL
R$0.020988698
|1 GOODBOY до CAD
C$0.0049691785
|1 GOODBOY до BDT
৳0.420329952
|1 GOODBOY до NGN
₦5.40424224
|1 GOODBOY до UAH
₴0.146225896
|1 GOODBOY до VES
Bs0.18417235
|1 GOODBOY до PKR
Rs0.9676693265
|1 GOODBOY до KZT
₸1.834704101
|1 GOODBOY до THB
฿0.120024773
|1 GOODBOY до TWD
NT$0.1143606045
|1 GOODBOY до CHF
Fr0.0031622045
|1 GOODBOY до HKD
HK$0.027035111
|1 GOODBOY до MAD
.د.م0.0347842495