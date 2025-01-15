Сьогоднішня ціна GoodBoy (GOODBOY)

Поточна ціна GoodBoy (GOODBOY) сьогодні становить 0.00347495 USD з ринковою капіталізацією $ 3.50M USD. Ціна GOODBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoodBoy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD

- зміна ціни GoodBoy протягом дня — -0.98%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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