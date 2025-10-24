Інформація щодо ціни Good Rudi (GOODRUDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,56% Зміна ціни (1 дн.) -0,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,12%

Актуальна ціна Good Rudi (GOODRUDI) становить --. За останні 24 години GOODRUDI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOODRUDI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOODRUDI змінився на -0,56% за останню годину, -0,40% за 24 години та на -4,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Good Rudi (GOODRUDI)

Ринкова капіталізація $ 19,18K$ 19,18K $ 19,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,18K$ 19,18K $ 19,18K Циркуляційне постачання 999,53M 999,53M 999,53M Загальна пропозиція 999 529 310,880212 999 529 310,880212 999 529 310,880212

Поточна ринкова капіталізація Good Rudi — $ 19,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOODRUDI — 999,53M, зі загальною пропозицією 999529310.880212. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,18K.