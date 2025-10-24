Актуальна ціна Good Rudi сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOODRUDI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOODRUDI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Good Rudi сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOODRUDI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOODRUDI на MEXC вже зараз.

Докладніше про GOODRUDI

Інформація про ціну GOODRUDI

Офіційний вебсайт GOODRUDI

Токеноміка GOODRUDI

Прогноз ціни GOODRUDI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Good Rudi

Ціна Good Rudi (GOODRUDI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GOODRUDI до USD:

--
----
-0,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Good Rudi (GOODRUDI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:09:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Good Rudi (GOODRUDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,56%

-0,40%

-4,12%

-4,12%

Актуальна ціна Good Rudi (GOODRUDI) становить --. За останні 24 години GOODRUDI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOODRUDI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOODRUDI змінився на -0,56% за останню годину, -0,40% за 24 години та на -4,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Good Rudi (GOODRUDI)

$ 19,18K
$ 19,18K$ 19,18K

--
----

$ 19,18K
$ 19,18K$ 19,18K

999,53M
999,53M 999,53M

999 529 310,880212
999 529 310,880212 999 529 310,880212

Поточна ринкова капіталізація Good Rudi — $ 19,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOODRUDI — 999,53M, зі загальною пропозицією 999529310.880212. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,18K.

Історія ціни Good Rudi (GOODRUDI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Rudi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Good Rudi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Good Rudi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Good Rudi до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,40%
30 днів$ 0-22,55%
60 днів$ 0-49,98%
90 днів$ 0--

Що таке Good Rudi (GOODRUDI)

Good Rudi - A new exciting token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Good Rudi (GOODRUDI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Good Rudi (USD)

Скільки коштуватиме Good Rudi (GOODRUDI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Good Rudi (GOODRUDI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Good Rudi.

Перегляньте прогноз ціни Good Rudi вже зараз!

GOODRUDI до місцевих валют

Токеноміка Good Rudi (GOODRUDI)

Розуміння токеноміки Good Rudi (GOODRUDI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOODRUDI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Good Rudi (GOODRUDI)

Скільки сьогодні коштує Good Rudi (GOODRUDI)?
Актуальна ціна GOODRUDI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOODRUDI до USD?
Поточна ціна GOODRUDI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Good Rudi?
Ринкова капіталізація GOODRUDI — $ 19,18K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOODRUDI?
Циркуляційна пропозиція GOODRUDI — 999,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOODRUDI?
GOODRUDI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOODRUDI?
Історична мінімальна ціна GOODRUDI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GOODRUDI?
Актуальний обсяг торгівлі GOODRUDI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GOODRUDI цього року?
GOODRUDI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOODRUDI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:09:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Good Rudi (GOODRUDI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 942,00
$110 942,00$110 942,00

+0,93%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 937,16
$3 937,16$3 937,16

+1,55%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16875
$0,16875$0,16875

+10,10%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,02
$192,02$192,02

+0,52%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,1971
$20,1971$20,1971

+30,98%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 937,16
$3 937,16$3 937,16

+1,55%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 942,00
$110 942,00$110 942,00

+0,93%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,02
$192,02$192,02

+0,52%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4393
$2,4393$2,4393

+1,26%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 122,01
$1 122,01$1 122,01

-0,69%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6379
$0,6379$0,6379

+537,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000666
$0,00000666$0,00000666

+274,15%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,96
$53,96$53,96

+118,99%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004091
$0,0004091$0,0004091

+92,42%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5774
$0,5774$0,5774

+92,46%