Ціна Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS)
Поточна ціна Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS) сьогодні становить 11.35 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOFURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Good Old Fashioned Un Registered Security:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.90 USD
- зміна ціни Good Old Fashioned Un Registered Security протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Old Fashioned Un Registered Security до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Good Old Fashioned Un Registered Security до USD становила $ -2.4690528950.
За останні 60 днів зміна ціни Good Old Fashioned Un Registered Security до USD становила $ -4.2937333750.
За останні 90 днів зміна ціни Good Old Fashioned Un Registered Security до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -2.4690528950
|-21.75%
|60 днів
|$ -4.2937333750
|-37.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Good Old Fashioned Un Registered Security: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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￡E.570.1105
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R$68.8945
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C$16.344
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₴477.835
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₸6,021.175
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฿389.986
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NT$371.826
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Fr10.3285
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