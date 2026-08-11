Сьогоднішня ціна Good In The Hood

Поточна ціна Good In The Hood (GOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 41,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOOD до USD становить $ 0 за GOOD.

Good In The Hood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 160 025, з циркуляційною пропозицією у 763,14M GOOD. Протягом останніх 24 годин GOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOOD змінився на +0,10% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 41,98K.

Ринкова інформація щодо Good In The Hood (GOOD)

Ринкова капіталізація $ 160,03K$ 160,03K $ 160,03K Обсяг (за 24 год) $ 41,98K$ 41,98K $ 41,98K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 209,69K$ 209,69K $ 209,69K Циркуляційне постачання 763,14M 763,14M 763,14M Загальна пропозиція 999 999 992,5074515 999 999 992,5074515 999 999 992,5074515

Поточна ринкова капіталізація Good In The Hood — $ 160,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41,98K. Циркуляційна пропозиція GOOD — 763,14M, зі загальною пропозицією 999999992.5074515. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 209,69K.