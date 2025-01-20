Ціна Good Gensler (GENSLR)
Поточна ціна Good Gensler (GENSLR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENSLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Good Gensler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Good Gensler протягом дня — -2.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Gensler до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Good Gensler до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Good Gensler до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Good Gensler до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.54%
|30 днів
|$ 0
|+6.35%
|60 днів
|$ 0
|-39.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Good Gensler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-2.54%
+1.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The spirit of Good Gary Gensler and his unwavering commitment to sarcasm, and meme-powered prosperity will continue to guide the project.
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