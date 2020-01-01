Токеноміка Good Games Guild (GGG) Дізнайтеся ключову інформацію про Good Games Guild (GGG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Good Games Guild (GGG) Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Офіційний вебсайт: https://goodgamesguild.com/ Купити GGG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Good Games Guild (GGG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Good Games Guild (GGG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 75,98K $ 75,98K $ 75,98K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 189,94K $ 189,94K $ 189,94K Історичний максимум: $ 16,86 $ 16,86 $ 16,86 Історичний мінімум: $ 0,00180044 $ 0,00180044 $ 0,00180044 Поточна ціна: $ 0,00189942 $ 0,00189942 $ 0,00189942 Дізнайтеся більше про ціну Good Games Guild (GGG)

Токеноміка Good Games Guild (GGG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Good Games Guild (GGG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GGG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GGG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GGG, досліджуйте ціну токена GGG в реальному часі!

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