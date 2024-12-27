Ціна Good Games Guild (GGG)
Поточна ціна Good Games Guild (GGG) сьогодні становить 0.03523131 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна GGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Good Games Guild:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.52K USD
- зміна ціни Good Games Guild протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 40.00M USD
Отримуйте оновлення цін GGG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GGG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Games Guild до USD становила $ +0.00041139.
За останні 30 днів зміна ціни Good Games Guild до USD становила $ -0.0076613302.
За останні 60 днів зміна ціни Good Games Guild до USD становила $ -0.0001885474.
За останні 90 днів зміна ціни Good Games Guild до USD становила $ -0.0145733001612175.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041139
|+1.18%
|30 днів
|$ -0.0076613302
|-21.74%
|60 днів
|$ -0.0001885474
|-0.53%
|90 днів
|$ -0.0145733001612175
|-29.26%
Останній аналіз цін Good Games Guild: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+1.18%
+16.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GGG до AUD
A$0.0567224091
|1 GGG до GBP
￡0.0278327349
|1 GGG до EUR
€0.0334697445
|1 GGG до USD
$0.03523131
|1 GGG до MYR
RM0.1574839557
|1 GGG до TRY
₺1.2404944251
|1 GGG до JPY
¥5.5577391525
|1 GGG до RUB
₽3.76975017
|1 GGG до INR
₹3.0133339443
|1 GGG до IDR
Rp568.2468559293
|1 GGG до PHP
₱2.0501099289
|1 GGG до EGP
￡E.1.7918644266
|1 GGG до BRL
R$0.2177294958
|1 GGG до CAD
C$0.0507330864
|1 GGG до BDT
৳4.203095283
|1 GGG до NGN
₦54.5373632538
|1 GGG до UAH
₴1.4747826366
|1 GGG до VES
Bs1.79679681
|1 GGG до PKR
Rs9.7918379883
|1 GGG до KZT
₸18.2262136023
|1 GGG до THB
฿1.1964552876
|1 GGG до TWD
NT$1.1569962204
|1 GGG до CHF
Fr0.031708179
|1 GGG до HKD
HK$0.2733949656
|1 GGG до MAD
.د.م0.3544269786