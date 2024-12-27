Сьогоднішня ціна Good Games Guild (GGG)

Поточна ціна Good Games Guild (GGG) сьогодні становить 0.03523131 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна GGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Good Games Guild:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.52K USD

- зміна ціни Good Games Guild протягом дня — +1.18%

- циркуляційна пропозиція – 40.00M USD

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