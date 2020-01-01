Токеноміка Good Game US Dollar (GGUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Good Game US Dollar (GGUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Good Game US Dollar (GGUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Good Game US Dollar (GGUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Загальна пропозиція: $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Циркуляційна пропозиція: $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Історичний максимум: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Історичний мінімум: $ 0,999034 $ 0,999034 $ 0,999034 Поточна ціна: $ 0,999867 $ 0,999867 $ 0,999867 Дізнайтеся більше про ціну Good Game US Dollar (GGUSD)

Токеноміка Good Game US Dollar (GGUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Good Game US Dollar (GGUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GGUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GGUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GGUSD, досліджуйте ціну токена GGUSD в реальному часі!

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