Ціна Good Game US Dollar (GGUSD)
Поточна ціна Good Game US Dollar (GGUSD) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,07M USD. Ціна GGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Good Game US Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Good Game US Dollar протягом дня — +0,02%
- циркуляційна пропозиція – 1,07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Game US Dollar до USD становила $ +0,00021559.
За останні 30 днів зміна ціни Good Game US Dollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Good Game US Dollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Good Game US Dollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00021559
|+0,02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Good Game US Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+0,02%
--
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