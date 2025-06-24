Сьогоднішня ціна Good Game US Dollar (GGUSD)

Поточна ціна Good Game US Dollar (GGUSD) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,07M USD. Ціна GGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Good Game US Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Good Game US Dollar протягом дня — +0,02%

- циркуляційна пропозиція – 1,07M USD

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