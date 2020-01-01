Токеноміка Good Entry (GOOD) Дізнайтеся ключову інформацію про Good Entry (GOOD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Good Entry (GOOD) GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields. Офіційний вебсайт: https://goodentry.io/ Whitepaper: https://gitbook.goodentry.io/ Купити GOOD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Good Entry (GOOD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Good Entry (GOOD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,53K $ 50,53K $ 50,53K Загальна пропозиція: $ 673,38M $ 673,38M $ 673,38M Циркуляційна пропозиція: $ 466,00M $ 466,00M $ 466,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 73,01K $ 73,01K $ 73,01K Історичний максимум: $ 0,050873 $ 0,050873 $ 0,050873 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010843 $ 0,00010843 $ 0,00010843 Дізнайтеся більше про ціну Good Entry (GOOD)

Токеноміка Good Entry (GOOD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Good Entry (GOOD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOOD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOOD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOOD, досліджуйте ціну токена GOOD в реальному часі!

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