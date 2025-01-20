Ціна Good Dog (HEEL)
Поточна ціна Good Dog (HEEL) сьогодні становить 0.02935183 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Good Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.78 USD
- зміна ціни Good Dog протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Good Dog до USD становила $ -0.0057377514.
За останні 60 днів зміна ціни Good Dog до USD становила $ -0.0006380530.
За останні 90 днів зміна ціни Good Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0057377514
|-19.54%
|60 днів
|$ -0.0006380530
|-2.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Good Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HEEL is a decentralized Web3 brand developing original characters, content, & dApps. The HEEL brand represents originality, positivity, & being adventurous.
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