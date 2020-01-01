Токеноміка Good Boy (BOY) Дізнайтеся ключову інформацію про Good Boy (BOY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Good Boy (BOY) Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Офіційний вебсайт: https://www.goodboysol.net/ Whitepaper: https://www.goodboysolana.com/ Купити BOY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Good Boy (BOY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Good Boy (BOY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,12K $ 40,12K $ 40,12K Загальна пропозиція: $ 845,88M $ 845,88M $ 845,88M Циркуляційна пропозиція: $ 845,88M $ 845,88M $ 845,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,12K $ 40,12K $ 40,12K Історичний максимум: $ 0,01083526 $ 0,01083526 $ 0,01083526 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Good Boy (BOY)

Токеноміка Good Boy (BOY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Good Boy (BOY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOY, досліджуйте ціну токена BOY в реальному часі!

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