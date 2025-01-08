Сьогоднішня ціна Good Boy (BOY)

Поточна ціна Good Boy (BOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60.93K USD. Ціна BOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Good Boy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.47 USD

- зміна ціни Good Boy протягом дня — -7.61%

- циркуляційна пропозиція – 846.06M USD

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