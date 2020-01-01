Токеноміка gooch coin (GOOCH COIN) Дізнайтеся ключову інформацію про gooch coin (GOOCH COIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація gooch coin (GOOCH COIN) gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Офіційний вебсайт: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Купити GOOCH COIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни gooch coin (GOOCH COIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена gooch coin (GOOCH COIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,57K $ 55,57K $ 55,57K Загальна пропозиція: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M Циркуляційна пропозиція: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,57K $ 55,57K $ 55,57K Історичний максимум: $ 0,00318822 $ 0,00318822 $ 0,00318822 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну gooch coin (GOOCH COIN)

Токеноміка gooch coin (GOOCH COIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки gooch coin (GOOCH COIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOOCH COIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOOCH COIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOOCH COIN, досліджуйте ціну токена GOOCH COIN в реальному часі!

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