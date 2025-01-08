Сьогоднішня ціна gooch coin (GOOCH COIN)

Поточна ціна gooch coin (GOOCH COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 285.91K USD. Ціна GOOCH COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gooch coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.94K USD

- зміна ціни gooch coin протягом дня — -25.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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