Ціна gooch coin (GOOCH COIN)
Поточна ціна gooch coin (GOOCH COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 285.91K USD. Ціна GOOCH COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gooch coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.94K USD
- зміна ціни gooch coin протягом дня — -25.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gooch coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gooch coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gooch coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gooch coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-25.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gooch coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.11%
-25.70%
-54.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”
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