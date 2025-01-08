Сьогоднішня ціна GONG (GONG)

Поточна ціна GONG (GONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.48K USD. Ціна GONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GONG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.19 USD

- зміна ціни GONG протягом дня — -0.71%

- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD

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