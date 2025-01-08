Ціна GONG (GONG)
Поточна ціна GONG (GONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.48K USD. Ціна GONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GONG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.19 USD
- зміна ціни GONG протягом дня — -0.71%
- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GONG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GONG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GONG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GONG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.71%
|30 днів
|$ 0
|-20.29%
|60 днів
|$ 0
|+2.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GONG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.71%
+12.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth.
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